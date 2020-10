Gestolen rol met handschrift Mao van ‘meer dan 250 miljoen euro’ komt gescheurd terug Redactie

09 oktober 2020

12u08

Een gestolen kalligrafierol waar het handschrift van de Chinese dictator Mao Zedong op staat is teruggebracht, zij het zwaar beschadigd. De politie kreeg het waardevolle stuk papier in twee gescheurde delen terug. Dat meldt de BBC.

De opzienbarende gebeurtenis vond in september plaats in Hongkong. Plaatselijke media melden dat het handschrift bij een bekende kunstverzamelaar werd gestolen.

Bij de grootschalige kunstroof op 10 september werden ook andere voorwerpen gestolen, maar de rol met handschrift van zo’n 2,7 meter lang was veruit het meest waardevolle stuk. De antieke rol waarop Mao Zedong heeft geschreven, zou een geschatte waarde hebben van meer dan 250 miljoen euro. Samen met gestolen antieke postzegels, koperen munten en andere stukken kalligrafie van Mao zou in totaal voor omgerekend 546 miljoen euro zijn ontvreemd bij de inbraak.

Te lang

Het topstuk dook op 22 september plots weer op toen een man het voorwerp herkende na een oproep van de politie. Hij zei dat hij dacht dat het een vervalsing was, omdat hij het iets daarvoor voor amper 55 euro had kunnen kopen. Het bleek wel degelijk om de echte waardevolle rol te gaan.

Het is niet duidelijk wie het kunstwerk heeft gescheurd. “Iemand dacht dat de kalligrafierol te lang was en te moeilijk om te etaleren. Daarom werd het in twee gescheurd”, verklaarde hoofdinspecteur Tony Ho van de politie van Hong Kong woensdag tijdens een persconferentie over de zaak.

‘Hartverscheurend’

“Het was hartverscheurend om het werk in twee stuken te zien”, reageert de gedupeerde kunstverzamelaar Fu Chunxiao aan The South China Morning Post. Het is niet bekend of de rol nu minder geld waard is, al is de verzamelaar daar wel zeker van. De inbrekers zijn ondertussen opgepakt. De rest van de buit is nog steeds zoek.

