Gepensioneerde man slaat meeuw dood met wandelstok PVZ

01 februari 2020

18u12

Bron: Independent 1 Bizar Een Ierse gepensioneerde is gisteren opgepakt door de politie nadat hij rond middernacht een zeemeeuw dood had doodgeslagen met zijn wandelstok in Rhyl, het Noorden van Wales. Volgens voorbijgangers ging de man nadien opnieuw zijn café binnen om zijn drankje op te drinken.

Volgens getuigen begon de 67-jarige man zonder aanleiding met zijn wandelstok woedend op een meeuw in te slaan. Hij bleef kloppen tot het dier geen teken van leven meer vertoonde. Nadien wandelde hij rustig terug naar een nabijgelegen café. De getuigen waren in shock door wat er was gebeurd en zeggen dat de vogel “in stukken” geslagen was. Een vrouw stak de dode meeuw in een doos in een poging de “walgelijke” scène te verbergen voor kinderen.

De politie heeft de man intussen opgepakt en er is een onderzoek gestart. Een woordvoerster beschreef de beschuldigingen als “shockend en zeer ernstig”. Het is onduidelijk wat precies zorgde voor de woeste aanval van de gepensioneerde,

Meeuwenprobleem

Meeuwen zorgen al langer voor problemen in Noord Wales en ze vallen er vaak mensen aan. In juli vorig jaar was er een koppel dat dagenlang hun huis niet kon verlaten omdat ze telkens werden aangevallen door meeuwen. Het advies van de gemeente was toen om een paraplu te gebruiken.