George rouwt 30 jaar (!) bij verkeerd graf van overleden dochter: "Zerk stond plots elders" TTR

09 augustus 2018

15u45

Kort na de geboorte verloor George Salt uit Manchester zijn dochter Victoria. Intussen bezoekt hij al dertig jaar lang trouw het graf van zijn overleden dochter, maar bij zijn laatste bezoek schrok George behoorlijk: de grafsteen stond plots op een andere plek.

"Ik was verbijsterd toen ik naar beneden keek", zegt George aan BBC. "Ik vroeg me af waar de zerk naartoe was." De man keek rond op het kerkhof en zag dat de grafsteen van zijn dochter iets verderop stond.



Na al die tijd ontdekte de raad van Manchester dat er een fout was gebeurd: de dochter van George lag helemaal niet begraven onder de zerk, maar wel iets verderop. Medewerkers hebben daarom dit jaar de grafsteen op de juiste plaats neergezet.

George werd echter niet ingelicht over de vergissing en ontdekte het pas tijdens een bezoek aan het graf van zijn overleden dochter. "Ik heb niets te horen gekregen. Ik voelde mij zo in de steek gelaten", vertelt hij. "Wanneer je naar een graf gaat, zit je daar en praat je over je problemen. Het vervelende is dat je praat tegen een stuk grond waar zij helemaal niet is."



De raad van Manchester weet tot op heden niet hoe de vergissing precies kon gebeuren. Naar verluidt is het te lang geleden om de oorzaak van de fout nog te achterhalen.