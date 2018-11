Genkse geluksvogels winnen de jackpot in Nederlands casino: 75.000 euro mvdb

28 november 2018

18u23

Bron: De Limburger 0 Bizar Een Genks koppel is net over de grens flink in de prijzen gevallen. In het casino van Valkenburg (Nederlands Limburg) wonnen ze dinsdagavond de jackpot van 75.000 euro, zo meldt de nieuwssite De Limburger. Opvallend: op het automaat kan je voor 1 euro per keer spelen.

De manager van dienst overhandigde meteen na de winst de cheque voor het bedrag. De Genkenaars hebben aangegeven liever anoniem te willen blijven, het is niet duidelijk wat ze met het geld willen doen. Op de 75.000 euro hoeven ze geen belasting te betalen. De twee speelden op het automaat Mega Millions Jackpot.



Ze waren dinsdagavond niet de enige geluksvogels in het casino: op het automaat net naast hen was eerder op de avond ook al een jackpot van 15.000 euro gevallen. Die winnaar verklaarde volgens het casino dat hij met het bedrag een mooie auto wil kopen.