Gênant: politicus geeft persconferentie met kattenoortjes, snorharen en zwart neusje

17 juni 2019

11u51

Bron: AD 0 Bizar Een persconferentie van de Pakistaanse politicus Shaukat Yousafzai pakte dit weekend ietwat gênant uit. Een van de medewerkers van zijn socialemediateam streamde de conferentie live op Facebook maar vergat een filter uit te zetten, waardoor de politicus en zijn collega werden opgeleukt met kattenoortjes, een zwart neusje en een stel snorharen.

Shaukat Yousafzai is voor de partij PTI (Pakistan Tehreek-e-Insaf) minister van Informatie in de provincie Khyber-Pakhtunkhwa, in het noorden van Pakistan. Dit weekend gaf hij een persconferentie voor enkele lokale journalisten. Om de mededelingen voor iedereen toegankelijk te maken werd de conferentie ook live op Facebook gestreamd. Maar daar ging helaas wat mis.

Op de telefoon of tablet van de filmer stond nog een vrolijk filtertje aan, waardoor de mannen in beeld één voor één werden uitgedost met schattige kattenoortjes, een zwart neusje, rode wangen en snorharen. De bijzondere stream zorgde direct voor hilariteit in de reacties onder het bericht en screenshots werden razendsnel gedeeld.

Pas na enkele minuten had de partij door dat een extra dimensie aan hun woordvoering werd gegeven, en is het filter verwijderd. Uiteindelijk is de hele video van de Facebookpagina van de lokale afdeling van de PTI verwijderd.

De partij heeft in een verklaring laten weten dat er sprake is geweest van een ‘menselijke fout’. Ze zeggen er alles aan te doen om te voorkomen dat het weer gebeurt. Onderwijl wordt in Pakistan hartelijk gelachen om de kattenoortjes. Veel critici vinden het typerend voor het ‘amateuristische niveau’ waarop de lokale politiek opereert.

