Gelovigen ontdekken na een jaar dat hun ‘tempel’ eigenlijk een openbaar toilet is HR

08 november 2019

12u40

Bron: Gulf News, Kohraam, Khaleej Times 2 Bizar In India is grote consternatie ontstaan. Gelovigen in de stad Maudaha in de staat Uttar Pradesh zijn na meer dan een jaar te weten gekomen dat het gebouw waar ze religieuze diensten organiseren en bidden geen tempel is, maar een openbaar toilet.

De verwarring werd veroorzaakt doordat de muren van het nieuwe gebouw geschilderd waren in saffraankleur - zoals de bekende gewaden in van de hindoe-monniken. Het openbaar toilet was al meer dan een jaar afgewerkt en plechtig geopend, maar nog niet operationeel en dus afgesloten.

Omwille van de kleur van het gebouw gingen lokale inwoners ervan uit dat het een tempel was, waarna ze voor het gebouw religieuze diensten zoals de ‘puja’ hielden en samenkwamen om te bidden. Niemand vond het blijkbaar nodig om te verifiëren of het ook effectief een tempel was.

Om verdere verwarring te voorkomen, heeft de overheid het gebouw nu opnieuw laten schilderen.