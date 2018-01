Gek of geniaal? 'Spuiten en Slikken' opent sekspoppenbordeel in Amsterdam TDS

24 januari 2018

21u45

Bron: BUZZE 4 Bizar Het eerste sekspoppenbordeel van Nederland is geopend. Het pop-upbordeel in Amsterdam is een initiatief van het programma 'Spuiten en Slikken' dat dinsdag 30 januari bij onze noorderburen begint met een nieuw seizoen.

De levensechte sekspop wordt gezien als een kleine stap naar de seksrobot, redeneren de makers van 'Spuiten en Slikken'. Verscheidene wetenschappers beweren dat seks met robotten in 2050 net zo gewoon is als seks met mensen nu. In Japan kiezen steeds meer mannen voor betaalde seks met poppen en inmiddels hebben ook in Europa de eerste sekspopbordelen hun deuren geopend. Nu is Nederland aan de beurt. Spuiten en Slikken neemt met het sekspoppenbordeel de proef op de som.

Presentatrice Gwen van Poorten onderzocht woensdag in Amsterdam of Nederland klaar is voor seks met een pop. De opbrengst van het bordeel gaat naar Free a Girl. Deze stichting zet zich in om jonge meisjes uit de gedwongen prostitutie te bevrijden.