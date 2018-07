Gek of geniaal? Dit zijn de 6 meest absurde oplossingen om de hitte de baas te blijven kg

23 juli 2018

23u49

Bron: Facebook, Amazon 0 Bizar Wie het te warm heeft, weet het zeker: je kan er veel voor over hebben om een beetje af te koelen. Deze uitvindingen beloven dat doen, maar zien er op eerste zicht bizar uit. Wat denk je bijvoorbeeld van een ventilator speciaal voor je bed? Of een ijsvest dat je de hele dag koel moet houden?

Koel kussen

Voor veel mensen betekent een hittegolf niet alleen zweterige dagen, maar vooral ook slapeloze nachten. Een koel kussen kan dan een geschenk uit de hemel zijn. Je kan eventueel je beddengoed in de diepvries steken, of je schaft gewoon een "chill pillow" aan. Zo'n kussens bestaan in alle vormen en maten, en zijn meestal voorzien van een gel die lang koel blijft.

Ventilator voor in bed

Naast een koel kussen, heb je wellicht liefst ook wat verkoeling onder de lakens. Met deze bedventilator is dat een fluitje van een cent, zo wordt beweerd. Het toestel blaast koele lucht onder je lakens, zodat jij 's avonds in een fris bed kunt stappen.

Zelfgemaakte airconditioner

Een andere optie: flans zelf je eigen airconditioner in elkaar. Het enige wat je nodig hebt zijn twee lege petflesjes, een handvol ijsblokjes en een ventilator. Na wat knutselwerk tover je zo je eigen airconditioningsysteem uit je mouw, als we dit YouTube-filmpje mogen geloven.

Gekoeld tentje

Een behoorlijk creatieve oplossing komt van deze jongen uit Shanghai. Hij slaagde erin om een gekoeld tentje te fabriceren met niets meer dan zijn bedovertrek en een ventilator. Perfect als je toch van plan bent om de hele dag binnen door te brengen.

IJsvest

Dit is de FlexiFreeze Ice Vest: een vest zonder mouwen, mét koelelementen. Steek de koelelementen even in de diepvries, hul je in het gekoelde ijsvest en je bent bestand tegen de hitte. “Het vest is perfect voor alledaagse taken op hete dagen, zoals tuinieren, grasmaaien, met de hond gaan wandelen, en meer”, belooft de productomschrijving.

Draagbare douche

En als je echt de wanhoop nabij bent, dan kan je een voorbeeld nemen aan de man in onderstaande filmpje. Niet echt aan te raden met de huidige droogte, maar fris is het allicht wel.

