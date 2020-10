Geheime ‘man cave’ ontdekt in Grand Central Station in New York: drie personeelsleden geschorst jv

05 oktober 2020

14u13

Bron: ABC, NBC 0 Bizar Ze hadden aan alles gedacht: een frigo met bier, een grote flat screen-tv, matrassen en opbergbedden. Allemaal netjes ondergebracht in een opslagruimte onder het platform van het befaamde Grand Central Station in Manhattan. Maar de heuse ‘man cave’ werd ontdekt. Drie personeelsleden van de New Yorkse metro zijn nu geschorst zonder wedde.

De drie kerels gebruikten de man cave om “er wat rond te hangen, dronken te worden en te feesten”, aldus de inspecteur-generaal van de Metropolitan Transit Authority (MTA), Carolyn Pokorny. De speelkamer voor volwassenen was een opslagruimte onder een van de tientallen sporen die door Grand Central lopen - spoor 114 voor de liefhebbers. De verpozingsplek werd al in februari ontdekt na een anonieme klacht via e-mail.

“Menig New Yorker heeft al gefantaseerd over zich terugtrekken met een koud biertje in een eersteklas stuk onroerend goed in Manhattan - vooral eentje zo dicht bij goed transport”, aldus een laconieke Pokorny. “Maar weinigen zouden het lef hebben om een geheime kamer onder Grand Central Terminal in te palmen.”

Volgens de brandweer stond de kamer blijkbaar op geen enkel plan van het iconische treinstation en waren er “behoorlijk wat” veiligheidsproblemen. Managers die in het station werkten wisten niet eens af van het bestaan van dat gedeelte van het indrukwekkende gebouw.

Naast de al genoemde basisvoorzieningen vonden de speurders ook airco, een microgolfoven, fitnesstoestellen en een streamingsapparaat aan de tv. Er was ook bewijsmateriaal dat drie personeelsleden kon linken aan de verborgen maar “niet-toegestane ontspanningsruimte”. Het ging om drie klusjesmannen, die allemaal ontkenden dat ze gebruik maakten van de kamer, maar daar hechtte de inspecteur-generaal geen geloof aan. De drie werden geschorst zonder loon. Het verslag over de feiten stuurt aan op ontslag van het trio.

Nog volgens dat rapport zal het bestuur nu een volledige inventaris van alle kamers in de terminal maken.