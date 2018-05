Gehandboeide beklaagde ontsnapt uit rechtszaal en springt de diepte in mvdb

04 mei 2018

06u45

Bron: AP 0 Bizar Bewakingscamera's hebben maandag gefilmd hoe een gehandboeide crimineel trachtte te ontsnappen uit een rechtbank in het Amerikaanse Spanish Fork (Utah). Christopher Clay Rudd liep de zittingzaal uit en sprong over het balkon vanaf de eerste verdieping de diepte in. Hij kwam slecht terecht.

De man (35) brak zijn bekken en been en raakte gewond aan de schedel. Twee bewakingsagenten aan de ingang kwamen net te laat en konden de man niet opvangen. Rudd werd in het verleden gearresteerd wegens drugsfeiten. Hij moest maandag voor de rechter verschijnen omdat hij de door de rechtbank opgelegde behandeling niet volgde. De bewakingscamerabeelden zijn gisteren vrijgegeven. Het is niet duidelijk of Rudd zichzelf iets wou aandoen met zijn sprong.

