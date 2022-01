Gehaaste chauffeur van sneeuwruimer sloopt 47 auto's en verwondt twaalf automobilisten

Binnenland Hond uit raam op derde verdieping gegooid omdat hij had geplast

In Flémalle, een gemeente net buiten Luik, is een man aangehouden die een hond vanop de derde verdieping uit het raam had gegooid. Hij was boos omdat het beest geplast had in zijn appartement. De hond overleed aan zijn verwondingen.

