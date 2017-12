Geen zin in lastige vragen aan de kersttafel? Beantwoord ze in een foldertje en deel dat uit aan je familieleden SI

Bron: DailyMail 209 Twitter Bizar De 17-jarige Arianna Simon had geen zin om tijdens de feestdagen opnieuw aan een lastige vragenronde onderworpen te worden door geïnteresseerde familieleden. 'Heb je al een vriendje?', 'Wat wil je gaan studeren?'... Elk jaar krijgt ze dezelfde vragen voor de voeten geworpen en dat is ze een beetje beu. Daarom bedacht ze een geniale oplossing. Ze maakte een foldertje voor haar familie met daarop een standaardantwoord op de meestgestelde vragen. Of haar grootouders, tantes en nonkels genoegen zullen nemen met die antwoorden is natuurlijk de vraag. Grappig is het alleszins wel.

Op het foldertje worden vier vragen beantwoord. De eerste vraag gaat over Arianna's toekomst. Volgend jaar gaat ze namelijk studeren, maar via het foldertje laat ze weten dat ze nog niet zeker is naar welke universiteit ze wil gaan. Bij de volgende vraag gaat ze dieper in op haar liefdesleven. Ze vertelt dat ze geen vriendje heeft, ongeacht wat haar moeder haar familieleden verteld zou hebben. De derde vraag gaat over haar leeftijd en grootte. Familieleden zijn namelijk elk jaar verbaasd over hoe groot Arianna geworden is. Arianna haalt in het foldertje aan dat groter worden eigen is aan opgroeien. De vierde en laatste vraag is gericht aan familieleden die Arianna maar eenmaal per jaar ziet: "Ja, je bent waarschijnlijk wel verre familie, neen ik herinner me je niet meer."

