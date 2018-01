Geen vluchtwagen, dus bellen gemaskerde overvallers maar aan en vragen om lift mvdb

Bron: Stuff.co.nz 0 Google Street View Bizar Hoe een overval vooral niet moet, hebben drie sukkelige criminelen in Nieuw-Zeeland eens te meer bewezen.

De drie stapten zaterdag in de vooravond een buurtwinkel in Frankton, een voorstad van de stad Hamilton, binnen en sloegen een winkelbediende met een hamer. De gemaskerde overvallers gingen ervandoor met cash geld en sigaretten.

Het trio had niet aan een klaarstaande vluchtwagen gedacht. Ze begonnen dan maar te lopen. Na ongeveer vijf minuten belden ze bij een huis aan.

Ze vroegen - nog steeds met hun maskers aan - de vrouw des huizes om een lift naar een wijk in Hamilton. De bewoonster ging niet op de vraag in. Agenten in een voorbijrijdende politiewagen konden twee van de drie overvallers staande houden. De derde wordt verder opgespoord.