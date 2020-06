Geen vluchten, dus zeilt man van Portugal naar Argentinië om bejaarde ouders terug te zien mvdb

29 juni 2020

16u16

Bron: AFP 0 Bizar Naar huis gaan om je bejaarde ouders terug te zien in Argentinië, maar constateren dat het vliegverkeer voor onbepaalde tijd is stilgelegd. Leg je daarbij neer, of ben je zoals Juan Manuel Ballestero? Hij had er een 85 dagen lange zeiltocht over de Atlantische Oceaan voor over.

De zeiler (47) wierp op 21 juni het anker uit in het Argentijnse Mara del Plata, waar hij verwelkomd werd door zijn vader Carlos.

De veertiger die in Portugal woont en werkt, besloot midden maart om de solo-zeereis te wagen na het stilleggen van het trans-Atlantische vliegverkeer als gevolg van het coronavirus. Met de negen meter lange zeilboot Skua begon hij zijn overtocht vanuit het Portugese eiland Porto Santo. Om zijn unieke reis van 12.000 kilometer te documenteren begon hij met een Instagram-account, waar hij onder meer dolfijnen vereeuwigde.

Een foto die is geplaatst door Juan Manuel Ballestero (@skuanavega) op 20 mei 2020 om 17:53 CEST

Het doel was om Argentinië te bereiken op 15 mei, de dag waarop Carlos zijn negentigste verjaardag vierde. Ballestero miste die datum door een onvoorziene stop in Brazilië. Hij kon wel Vaderdag met papa vieren. Ook moeder Nilda (82) is dolgelukkig. De oudjes hadden 54 dagen lang niets van hun zoon gehoord. “Maar we wisten dat hij hoe dan ook zou komen”, verklaarde Carlos aan persagentschap AFP.

Na te zijn gearriveerd in Mara del Plata onderging de zeiler een coronavirustest. Deze bleek negatief, waarop de zeiler zijn vaartuig mocht verlaten. Hij heeft voorlopig geen onmiddellijke reisplannen en blijft tot nader order bij zijn ouders.