Geen vergunning: Australië vernietigt handtas van krokodillenleer van 19.000 euro

04 september 2020

12u49

Bron: BBC 4 Bizar De Australische douane in Perth heeft een opmerkelijke vangst gedaan: een handtas van krokodillenleer van maar liefst 19.000 euro. De sacoche mag in principe wel ingevoerd worden in Australië, maar dan mét de juiste vergunning. Die had de dame, die het luxeproduct online kocht, niet aangevraagd. De handtas zal nu worden vernietigd.

Een Australische vrouw had online een peperdure handtas gekocht bij een Franse winkel van Saint Laurent. Om de sacoche te mogen uitvoeren uit Frankrijk had ze de juiste documenten aangevraagd. Maar om ze ook in haar eigen land in te voeren had ze een speciale vergunning (van zo’n 40 euro) nodig die ze niet bleek te hebben. Het departement van Landbouw, Water en Milieu kon daar niet mee lachen en confisqueerde de luxehandtas, gemaakt uit de huid van alligators, om ze later te vernietigen.

“Een kostelijke herinnering”, zei minister van Milieu, Sussan Ley. En dan mag de dame in kwestie nog van geluk spreken dat de overheid het hierbij zal laten. Op overtredingen van de wet op handel in wilde dieren staan in Australië gevangenisstraffen van maximum tien jaar en een maximumboete van 222.000 AUD of ruim 135.000 euro.



“We moeten allemaal goed opletten wat we online kopen, want de beperkingen op de handel in dierlijke producten is cruciaal voor het voortbestaan van bedreigde diersoorten op lange termijn”, aldus nog de Australische minister van Milieu.