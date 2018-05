Geen Oranje op het WK, maar toch zijn 11.000 kaarten aan Nederlanders verkocht Cyril Rosman

17 mei 2018

22u03

Bron: Algemeen Dagblad 0 Bizar Nederland doet dan wel niet mee aan het WK in Rusland, toch zijn er ruim 11.000 kaarten aan Nederlanders verkocht. Dat meldt de FIFA aan de collega's van het Algemeen Dagblad. Bizar?

Op 14 juni staat in Moskou de openingswedstrijd van het WK op het programma, wéér een eindtoernooi zonder Oranje. Toch, zo meldt de FIFA, "zijn er op dit moment 11.343 kaarten voor WK-wedstrijden aan Nederlanders toegewezen. En de verkoopperiode loopt nog", aldus een woordvoerder.

Welke Nederlandse voetbalfans er dan toch naar Rusland afreizen? Bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond weten ze het niet, zegt de woordvoerder daar. De verkoop gaat (uiteraard) buiten de Nederlandse voetbalbond om.

Er zullen ongetwijfeld enkele honderden 'neutrale' Nederlandse voetbalfans een WK-tripje maken. En er zullen zwarthandelaren zijn die kaarten voor de handel hebben opgekocht. Maar de meest voor de hand liggende verklaring? Marokkaanse Nederlanders die naar de wedstrijden van het Marokkaanse elftal gaan. Want de Atlas Lions van Feyenoorder Karim el Ahmadi en Ajacied Hakim Ziyech doen bijvoorbeeld wél mee aan het WK.

Verkoop Marokko ging snel

De FIFA kan of wil, ondanks een verzoek van het Algemeen Dagblad, niet uitzoeken hoeveel van die 11.000 kaarten voor één van de wedstrijden van Marokko tegen Iran (in Sint Petersburg), Portugal (Moskou) of Spanje (Kaliningrad) is. De animo is in ieder geval groot, weet de redactie van 11Lions, een Nederlandse website over het Marokkaanse voetbal. "Hoeveel mensen er precies gaan, is moeilijk in te schatten, maar we zien wel genoeg berichten voorbij komen van Marokkaanse supporters uit Nederland die wedstrijden op het WK gaan bezoeken.'' Ook een andere volger van het Marokkaanse voetbal weet dat er veel jongens naar Rusland gaan. "De kaartverkoop van de wedstrijden van Marokko ging echt snel.''

Meer over sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

WK

wereldkampioenschap

FIFA

Rusland