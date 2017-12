Geen kipnuggets, maar ontbijt leidt tot kopstoot bij McDonald's mvdb

08u35

Bron: Metro - NY Post 0 Screenshot YouTube Bizar In de film 'Falling Down' haalt Michael Douglas een semi-automatisch wapen boven omdat hij geen ontbijt meer krijgt in een fastfoodrestaurant, in Liverpool ging een klant donderdagochtend vroeg een medewerker van McDonald's te lijf omdat hij geen kipnuggets kreeg.

Het leidde ertoe dat de medewerker de hongerige klant een kopstoot gaf, wat met een smartphone werd gefilmd. De medewerker van in de twintig is geschorst.

Sommige McDonald's-restaurants in grote Britse steden zijn de klok rond geopend. Dat lokt heel wat feestneuzen die na een bezoek aan de pub of dancing nog een hapje willen eten.

Groot was de teleurstelling toen een groepje rond 4.50 uur 's ochtends te horen kreeg dat het restaurant op het ontbijtmenu was overgeschakeld. Geen kipnuggets en hamburgers meer, maar wel roerei, spek en McMuffins. De bewuste klant bestelde dan maar spek, maar kreeg te horen dat het vlees nog niet was geleverd.

Geruzie aan de kassa was het gevolg. De medewerker verliet na de scheldpartijen zijn plek en stapte op het groepje af. Op beelden is te zien hoe het tot een handgemeen kwam. De medewerker deelt een kopstoot uit aan de amokmaker die op zijn beurt een vuistslag geef. De bril van de medewerker moest eraan geloven. Een vrouw uit het groepje haalt de kemphanen uit elkaar. Een omstander filmde het incident.

Het groepje kreeg te horen dat ze het restaurant maar beter konden verlaten. De beelden doken op sociale media. Een woordvoerder van de fastfoodgigant liet weten dat er een onderzoek wordt ingesteld. De bewuste medewerker is voorlopig geschorst.