Geen decolleté te vinden in jaarboek zesdejaars: directie bewerkt 80 fotoportretten van leerlinges

Het ‘yearbook’ in de VS is belangrijk, heel belangrijk. Amerikanen die bij een woningbrand moeten vluchten voor de vlammen, zullen niet zelden alles in het werk stellen om hun boek te redden. Zesdejaars die poseren voor de portretfoto, doen dat in een gloednieuwe outfit en een fris geknipt kapsel.

Groot was de verbazing toen de zesdejaars van de Bartram Trail High School in St. Johns in het noorden van de Sunshine State hun exemplaar kregen uitgedeeld.

Bij meer dan tachtig portretfoto’s van meisjes had de directie decolletés en/of blote schouders weggefotoshopt, melden lokale media. Bij overtreding van de ‘kledingvoorschriften’ zouden ‘digitale bewerkingen’ worden toegepast, staat in het schoolreglement. Al spreekt die regel zichzelf wat tegen, want in het jaarboek zijn - op de portretten na - wel foto’s van zomers geklede meisjes te vinden.

De betrokken leerlinges en hun ouders zijn 'not amused’. Adrian Bartlett wier dochter afstudeert, is niet te spreken over wat gebeurd is. “Welke boodschap wil de directie hiermee uitdragen? Moeten meisjes zich misschien schamen voor hun lichaam in ontwikkeling?”, liet ze optekenen aan tv-zender News4Jax.

Alle foto’s met jongens op bleven gespaard. Het fotoshoppen zelf blonk volgens de leerlinges nogal uit in amateurisme. Het jaarboek kostte nochtans 100 dollar (82 euro).