Geen dak, ramen of motorkap én geen rijbewijs: 16-jarige vlucht voor politie

30 augustus 2018

14u49

Bron: Police National, Europe 1 0 Bizar Twee Franse politieagenten dachten even dat ze droomden toen ze in de nacht van dinsdag op woensdag in Nantes een "vreemd object op vier wielen" zagen passeren. Maar toen de het voertuig aan de kant wilden zetten, gaf de bestuurder plankgas.

De twee agenten zetten meteen de achtervolging in en drie kilometer verder konden ze de ietwat speciale cabrio stoppen. Het bleek te gaan om een Peugeot 205, maar dan bijna volledig gestript. De wagen had geen dak, ramen, deuren of motorkap en slechts één zetel. Daarop bleek dan nog 16-jarige te zitten, die uiteraard geen rijbewijs had, en dus ook geen verzekering. Bovendien had hij geen veiligheidsgordel aan. De jongen kreeg een stevige uitbrander alvorens hij aan zijn mama werd overgedragen.