Geen 'crime passionnel' maar duidelijk plan: vrouw (24) hakt penis af van overspelige echtgenoot (40) Raluca Peca

04 juli 2018

14u20

Bron: The Sun 2 Bizar Jaloerse vrouwen kennen geen genade. Dat bewijst Karuna Sanusan, een Indiase vrouw die als wraak op haar man, Siripan, zijn penis heeft afgesneden met een vleesmes. Dit bloederige plan smeedde ze nadat ze had ontdekt dat haar man vreemdging met meerdere vrouwen.

Geen 'crime passionnel', maar een duidelijk opgesteld plan. Karuna wond 's ochtends haar nietsvermoedende man op, maar de climax verliep anders dan hij had verwacht. Nadat zijn vrouw zijn geslacht vakkundig eraf had gehakt, smeet ze het uit het raam en liet ze manlief achter in een plas van zijn eigen bloed.

De politie en hulpdiensten werden meteen gewaarschuwd door de buren die de pijnlijke kreten van de gewonde man hoorden. De vrouw werd gearresteerd terwijl de gewonde man naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis werd gebracht.



Er is geen hoop op een aanhechting van het afgehakte geslacht. Hoewel politieagenten de penis van Siripan teruggevonden en in een koelbox geplaatst hadden, was het te laat. De cellen waren al afgestorven.

Karuna bleef rustig terwijl ze ondervraagd werd. Ze had onlangs ontdekt dat haar man meer deed dan alleen flirten met andere dames. "Ik was vol woede en kon maar niet ontspannen," zei ze, "ik was zo kwaad vanbinnen."

De Bobbitt-affaire

Dit is niet de eerste keer dat 'penishakken' de verkozen vorm van wraaklustige vrouwen is. In 1993 werden Lorena (48) en haar echtgenoot John Bobbitt (51) haast wereldnieuws omdat die eerste in een moment van blinde woede de penis van haar man had afgesneden met een mes. Hij had haar namelijk jaren fysiek en seksueel misbruikt. Wel had hij iets meer geluk: zijn geslacht kon weer aan de rest van zijn lichaam worden gehecht. In een proces dat veel media-aandacht kreeg, werd Lorena vrijgesproken omdat er geen voorbedachte rade was en ze puur door onweerstaanbare drang had gehandeld.