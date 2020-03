Geen alledaagse burenruzie: veganist vraagt wijk om ramen te sluiten tijdens klaarmaken van vlees LH

03 maart 2020

16u05

In een wijk in de stad Berkeley, in de staat Californië, zit het er bovenhands op tussen een veganistische hardloper en zijn buren. De sportieveling kreeg een storm van kritiek omdat hij had geklaagd over de enorme "vleeslucht" in de buurt. Dat meldt nieuwszender Fox News

De geur is volgens de klager “overweldigend en aanstootgevend”. De hardloper vroeg daarom op de buurtapp Nextdoor of omwonenden in het vervolg de ramen willen sluiten tijdens kooktijd. Hij vraagt de wijk ook meer empathie te tonen voor vegans.

“Het is altijd moeilijk deze tijd van het jaar wanneer het warmer wordt en de mensen hun ramen openen. Ik loop een aantal avonden per week een rondje en dan ruik ik overal wat er gekookt wordt. De laatste tijd valt me de enorme vleeslucht op.” De klager vindt ook dat de buren alleen maar groenten op de barbecue moeten gooien. De kritiek haalde het Twitteraccount @BestNextDoor, dat het beste van burenruzies verzamelt.

Omwonenden zijn duidelijk niet te spreken over het verzoek. “Ga lekker binnen sporten en sluit je ramen”, reageerde iemand. Uit wraak wil een andere buurman zelfs geit roosteren voor het huis van de klagende buur.

Anderen namen het op voor de loper en zijn het erover eens dat de geur van barbecue soms overweldigend kan zijn. “Probeer eens vegan te zijn in Texas. Mijn ‘redneck-buren’ zijn jagers. De hele buurt is wekenlang gehuld in de rook en mijn honden ruiken naar spek wanneer ze de achtertuin betreden.”

Meanwhile, in Berkeley... pic.twitter.com/pJSgVgcvIw Best of Nextdoor 🔜 #SXSW(@ bestofnextdoor) link