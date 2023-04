“Geef corpulente reizigers tot drie extra zitjes, zonder meerkost”: plus-size reisblogster strijdt met petitie voor extra ruimte in vliegtuig

Geef corpulente reizigers in het vliegtuig tot drie extra zitjes, afhankelijk van hun omvang. En dat zonder enige meerprijs. Daarvoor strijdt Jaelynn Chaney, zelf een plus-size reisblogster, nadat ze eens te meer een vernederende ervaring meegemaakt had. De petitie die ze hiervoor opzette, heeft in vijf dagen tijd iets meer dan 7.200 handtekeningen opgeleverd.

De vrouw uit Vancouver (Washington) komt naar eigen zeggen op voor “mensen van alle soorten en maten”. Helaas spreekt ze ook - meer dan haar lief is - uit eigen ervaring. “Tijdens onze vlucht naar Denver kreeg mijn verloofde hatelijke opmerkingen en afkeurende blikken”, klinkt het. “Ze weigerden zelfs naast hem te zitten, wat neerkomt op pure discriminatie. Ik heb ook al vaak blauwe plekken opgelopen omdat ik klem zat tussen de vaste armleuningen.”

Op sociale media houdt Chaney nauwgezet al haar reisperikelen bij. Zo filmt ze bijvoorbeeld hoe zij en haar vriend als sardienen in de stoeltjes gepropt zitten en geeft ze een overzicht van alle kwetsende commentaren die ze al ontving. “Je gaat ooit nog eens een vliegtuigcrash veroorzaken”, klonk het zelfs op een bepaald moment.

“Als ik één zitje voor mezelf regel, krijg ik te horen dat de persoon naast mij het moet bekopen. Als ik twee stoelen reserveer, ben ik een egoïst omdat ik die plek van iemand anders afneem. Wat ik ook doe, er is altijd wel iemand kwaad”, klinkt het.

En daar moet nu verandering in komen, oordeelt Chaney. Haar voorstellen zijn dan ook niet min. “Alle passagiers met een extra maatje zouden één, twee of zelfs drie extra zitjes moeten krijgen, afhankelijk van hun omvang”, luidt de boodschap in de petitie. “Op die manier kunnen ze tenminste comfortabel reizen. De supplementaire kosten moeten op een simpele manier terugbetaald kunnen worden, online of via de klantendienst.”

Luchtvaartmaatschappijen zouden daarnaast ook duidelijker moeten communiceren en de nodige gordelverlengers voorzien. Voorts nog in het eisenpakket: werknemers horen opleidingen te krijgen over hoe ze met plus-size klanten moeten omgaan en in alle nieuwe vliegtuigen zou minstens één toilet beschikbaar moeten zijn dat toegankelijk is voor rolstoelen.”

Volledig scherm Jaelynn Chaney met haar verloofde. © Instagram

Wie moet opdraaien voor die extra kosten, daar is Chaney nog niet helemaal uit. “Misschien moeten passagiers zonder overgewicht ook wat meer betalen of moet de regering haar rol hierin spelen. Maar dit mag absoluut geen excuus zijn om niet in actie te treden. Het wordt tijd dat luchtvaartmaatschappijen een inclusieve omgeving creëren waarin álle passagiers zich thuis voelen. Vliegen mag voor niemand een bron van ongemak, verlegenheid of discriminatie zijn.”

