Gedetineerde in Franse cel betrapt met... opblaasbaar zwembad HR

31 mei 2018

17u55

Bron: 20minutes 2 Bizar Een 28-jarige man is in het Franse Saint-Etienne voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen omdat hij in zijn cel betrapt was met een... opblaasbaar zwembad.

Het is niet duidelijk hoe de man erin geslaagd is om het zwembadje binnen te smokkelen. Opmerkelijk genoeg werd het niet ontdekt tijdens een 'huiszoeking', maar wel omdat hij het had getoond in een video op Periscope. De man zat in de cel in de gevangenis van La Talaudière, in de Loire, een celstraf van vier jaar uit. "Hierdoor kon mezelf afkoelen tijdens de warme zomerdagen", vertelde hij aan de rechter. "Als je niet werkt in de gevangenis, mag je immers maar drie keer per week douchen." Naast het kleine zwembadje werden in zijn cel ook een smartphone, een wifiadapter en vier gram cannabis gevonden. Hij kreeg van de rechter drie maanden extra gevangenisstraf.