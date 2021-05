Gecrashte auto boort zich in dak, slapende bewoners aan dood ontsnapt

Monsterach­ti­ge diepzeevis met lampje uit ‘Finding Nemo’ spoelt aan op strand

13 mei Op een strand in Californië is vorige week een diepzeehengelvis aangespoeld, ook gekend als een zwarte duivel. Opvallend, want de soort leeft - zoals de naam doet vermoeden - diep in de zee en wordt zelden gespot. Waar u haar - want het is zéker een vrouwtje - wel van kunt kennen? Uw tv. In de animatiefilm ‘Finding Nemo’ jaagt het schrikwekkende monster met het lampje en de reuzentanden visjes Dory en Marlin de stuipen op het lijf in de duisternis.