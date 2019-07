Geboren op dezelfde dag in hetzelfde ziekenhuis en 23 jaar later met elkaar getrouwd jv

25 juli 2019

13u17

Bron: Fox News 4 Bizar James en Amy kwamen op dezelfde dag in hetzelfde hospitaal in het Britse Lancashire met enkele uren verschil ter wereld. 23 later zijn ze met elkaar getrouwd. Vandaag werken ze ook nog eens beiden als arts in hetzelfde ziekenhuis.

James Barsby zag in 1995 het levenslicht samen met zijn tweelingbroer Christian. Vijf en een half uur later was het de beurt aan Amy en haar tweelingbroer William, eveneens in het Blackburn’s Queen’s Park Hospital in Lancashire. Niemand kon doen bevroeden dat James en Amy 23 jaar later in het huwelijksbootje zouden stappen. Ook hun ouders niet, die elkaar voor de geboorte van de tortelduifjes al eens hadden ontmoet op een prenatale cursus.

James en Amy groeiden op in Clitheroe, op enkele kilometers van elkaar. Ze kenden elkaar alleen van school. De liefdesvonk sloeg pas over toen ze samen een wetenschapscursus volgden. Ze begonnen te daten in 2011 en huwden zeven jaar later in de Sint-Pieterskerk in Salesbury. Enkele dagen voor James en Amy afzwaaiden als studenten geneeskunde, respectievelijk aan de universiteit van Manchester en aan die van Lancaster. Ceremoniemeester op het huwelijk was Amy’s tweelingbroer William. De twee broers van James - tweelinghelft Christian en Oliver - waren diens getuigen.

Het dokterskoppel werkt nu ook nog eens samen in hetzelfde ziekenhuis. “Hoe groot is die kans”, bedenkt James zich. Hij is niet alleen.