Gebakken vis 'komt tot leven' in Chinees restaurant

13u13

Bron: Weibo; IFLScience 11 Bizar Klanten van een restaurant in de Chinese stad Hengyang konden hun ogen niet geloven toen een gebakken vis plots begon te bewegen op een dienblad. Het filmpje ging snel viraal en sommigen meenden zelfs dat de vis pijn leed. Maar volgens de wetenschap was de vis wel degelijk dood.

Een klant in het restaurant begon te filmen toen een gebakken vis plots bewoog. Niet veel later begon het dier hevig te stuipen: “Oh nee, nee, nee! Hij beweegt!” roept een klant in het filmpje. Het filmpje ging viraal op de Chinese sociaalnetwerksite Weibo, waar sommigen het restaurant aanklaagden voor dierenmishandeling. Maar daar bleek geen sprake van, de vis was wel degelijk dood.

Volgens IFLScience is de vis zeker dood en zijn de beweging enkel stuipen. “Hoewel de hersenen en het hart niet meer werken, zijn er wel nog cellen die reageren op impulsen”, luidt het op IFLScience. De vis heeft dus niet afgezien, enkel de aanwezige klanten schrik aangejaagd.

