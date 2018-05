Gareth weet het antwoord op vraag van 140.000 euro: "Simpel, daar verloor ik mijn been" Redactie

11 mei 2018

17u29

Bron: Daily Mail/AD 54 Bizar Een kandidaat heeft gisteren 125.000 Britse pond (ruim 141.000 euro; nvdr) gewonnen in de Britse variant van de spelshow 'Miljonair'. Gareth Kendall werd dankzij het correcte antwoord de succesvolste deelnemer van dit seizoen tot nu toe. Opmerkelijk: de man moest de locatie van een welbepaald kasteel noemen. " Dat is simpel, het is de plek waar ik mijn been verloor", luidde het laconieke antwoord.

Een dag eerder had de café-eigenaar uit Halifax al aan presentator Jeremy Clarkson verteld over zijn beenprothese. Hij bleek zijn linkerbeen verloren te hebben bij een auto-ongeluk. De man vertelde ook over de tatoeage op zijn andere been, een hand met een wijsvinger die naar zijn linkerbeen wijst. Daarbij de tekst: 'Met één been in het graf'. Kendall was trots op de humoristische tattoo. "Die is best wel viraal gegaan."



Zijn spel in de show van woensdag kon niet afgemaakt worden en dus ging hij een dag later verder. Clarkson bracht het ongeluk opnieuw ter sprake. Kendall vertelde hoe hij na de heftige crash "wel vijf keer gestorven was". "Ik had een hartstilstand voordat ik in het ziekenhuis aankwam en daarna nog een keer in het ziekenhuis. Toen ik daar aankwam, kregen mijn ouders en mijn vrouw te horen dat ik nog maar twee procent overlevingskans had."

Toen ik in het ziekenhuis aankwam kregen mijn ouders en vrouw te horen dat ik nog maar twee procent overlevingskans had Gareth Kendall

Loch Ness

Kendall overleefde de nasleep van de crash, maar verloor zijn been. Toen Clarkson de cruciale vraag stelde, verscheen er een glimlach op zijn gezicht. Aan welk meer de ruïne van Urquhart Castle ligt? "Dat weet ik... want daar verloor ik mijn been."



Er ging een zucht van ongeloof door het publiek. Met het antwoord (het meer van Loch Ness; nvdr) stelde de Brit de fraaie geldsom veilig.

Op Twitter reageerden veel Britse kijkers verheugd op de bijzondere ontknoping. "Wat een vraag om 125.000 pond te winnen!", klonk het onder meer.

