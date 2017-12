Gameverslaafde man gaat scheiden omdat echtgenote zijn account verkocht EB

In Maleisië gaat een man van zijn echtgenote scheiden omdat zij z'n account voor de game 'King of Glory' verkocht. Ze deed dat in de hoop om hun gezinsleven weer op de rails te krijgen. De man was verslaafd aan het spel en had geen oog meer voor vrouw en kind. Haar daad had duidelijk het omgekeerde effect.

Het koppel, allebei 25 jaar, leerde elkaar zes jaar geleden kennen. Zij verliet haar vaderland China om bij haar geliefde in Maleisië te zijn. Ze trouwden en, zoals zo vaak, was in het begin alles koek en ei. Tot twee jaar geleden de game 'King of Glory' werd gelanceerd.

De man raakte meteen in de ban van het spelletje. Aanvankelijk speelde het koppel samen om toch nog enige tijd samen door te brengen. De vrouw bleek evenwel geen kei en kon niet optornen tegen haar echtgenoot. Die koos er voor om met zijn meer 'begaafde' vrienden in de clinch te gaan.

Van de regen in de drup

Zijn verslaving ging van kwaad naar erger. De man verliet steeds vaker het echtelijk dak om elders te gaan gamen en om een stuk in de nacht weer thuis te komen. Of nog nodigde hij zijn vrienden uit om thuis uren aan een stuk te spelen.

De man vervreemdde intussen compleet van zijn vrouw en hun dochtertje. Enkele dagen geleden werd het de vrouw te veel. Nadat haar echtgenoot in bed was gesukkeld na alweer een nachtelijke gamemarathon, jatte zij z'n smartphone en verkocht ze zijn game-account.

Blind van woede

Wanneer manlief wakker werd en tevergeefs opnieuw wilde beginnen te gamen, ging hij door het lint. Hij sleurde zijn vrouw de trap af en blind van woede tierde hij dat hij ging scheiden van haar. Hij eiste zelfs dat ze zou terugkeren naar China.

De echtscheidingsprocedure is inmiddels ingezet. De vrouw hoopt dat zij het hoederecht over hun dochtertje kan verwerven.