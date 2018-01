Fysicaprofessor vindt manier om winstkansen bij roulette te verdubbelen avh

19 januari 2018

12u31

Bron: Quora 3 Bizar Wie aan de roulettetafel aanschuift in een casino heeft meer kans om te verliezen dan om te winnen. Het huis wint altijd, behalve als je een gerenommeerd fysicaprofessor bent. Hij vond een manier om het spel te verslaan, maar werd er wel voor uit het casino gegooid.

Op een vraag- en antwoordsessie op forumsite Quora vertelt professor Richard Muller, natuurkundige aan de universiteit van Berkeley, over hoe een collega dankzij simpele fysica roulette kon verslaan. De sleutel tot succes ligt in de korte periode waar het wiel al draait, maar gokkers wel nog inzetten mogen doen.

“Om mensen aan te zetten om meer te gokken, laten croupiers hen toe om nog in te zetten terwijl het wiel al draait”, vertelt Muller. Pas wanneer de croupier “Rien ne va plus” zegt, mag niemand nog inzetten. “In die luttele seconden heb je genoeg informatie om je winstkansen te verdubbelen.”

Wanneer je normaal speelt en enkel op rood of zwart inzet, win je op 100 draaibeurten gemiddeld 48,6 keer. Op termijn verlies je dus. Maar wanneer je de helft van het wiel kan uitsluiten, verdubbelen je kansen plots en win je op termijn wél. De professor had enkel een zakcomputertje nodig om grote winsten binnen te halen.

Knop

De professor bouwde een toestelletje met een knop die hij met zijn teen kon induwen. Elke keer de bal rondging, duwde hij op de knop. Hij had een andere knop die hij indrukte telkens wanneer het wiel werd omgedraaid.

Het computertje had nu genoeg informatie om de professor signalen te geven die zijn winstkansen zouden verdubbelen. Het toestelletje gaf hem via tikken tegen het been signalen waar hij moest inzetten.

De professor haalde grote bedragen binnen, maar werd wel uit het casino gegooid. Hoewel het casino hem niet betrapte op valsspelen, heeft elk speelhuis het recht om je zomaar te bannen, vooral als je op lange termijn blijft winnen. “Ze krijgen hun geld dan wel niet terug, ze kunnen er wel voor zorgen dat ze geen geld meer verliezen", aldus Muller.

