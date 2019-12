Futuristisch speeltje voor miljardairs: luxejacht dat je ook als duikboot kan gebruiken HR

23 december 2019

11u39

Bron: CNN 7 Bizar Het lijkt recht uit James Bond-film te komen: de ‘Carapace’, een toekomstig speeltje voor miljardairs. Het is een luxejacht dat je kan transformeren tot duikboot. “Ideaal voor wie privacy zoekt, of voor zakelijke besprekingen die geheim moeten blijven.”

Voor alle duidelijkheid: het futuristische schip is nog niet gebouwd. Het concept is bedacht door de Italiaanse marine-architect Elena Nappi (34), die werkt voor scheepsbouwer Fincantier. “Dit hybride schip staat model voor een nieuwe generatie superjachten”, zegt ze.

Het schip zou tot 10 dagen na elkaar kunnen duiken naar een diepte van 300 meter onder de zeespiegel. Het luxejacht heeft een aluminium bovenbouw en een lengte van 78 meter.



Aan boord is ruimte voorzien voor een zwembad op het bovendek, en binnenin voor VIP-kajuiten, een spa, fitnessruimte en lounge die telkens een prachtige uitzichten bieden op de onderwaterwereld.

Nu dus wachten tot iemand die geld genoeg heeft het zal laten bouwen. Een prijs is nog niet bekendgemaakt, maar die zal naar verwachting in de honderden miljoenen lopen.

Geheime besprekingen

“Eigenaars van superjachten willen hun vrienden een speciale ervaring bieden”, zegt Nappi. “Dit combineert de gezelligheid van een luxejacht met de privacy van een onderzeeër.” Ze ziet er ook een toekomst in voor diplomaten of andere zakelijke besprekingen die om geheimhouding vragen.

Toch moeten we niet verwachten om volgende zomer al zo’n superjacht tegen te komen. Volgens Nappi kan het nog jaren duren. “Vergelijk het met elektrische wagens”, zegt ze. Ze verwijst naar de eerste elektrische auto, die al op het einde van de 19de eeuw werd gebouwd, terwijl er pas nu een echte doorbraak is. Ze schat dat we nog minstens 100 jaar moeten wachten vooraleer we zover staan met schepen als de Carapace.