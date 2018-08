Fred en Lesley winnen 65 miljoen met EuroMillions, kassier verscheurt echter per ongeluk hun biljet Sven Van Malderen

02 augustus 2018

16u28

Bron: Daily Mail 14 Bizar 57,9 miljoen pond (65 miljoen euro) winnen met EuroMillions, maar het winnende biljet verscheurd zien worden in de winkel? Het overkwam het gepensioneerde koppel Fred en Lesley Higgins. Na een stressvolle periode kregen de twee Schotten nu toch het heuglijke nieuws dat ze al het geld mogen houden. Dat felbegeerde exotische vakantiehuisje wordt met andere woorden alsnog realiteit.

Het duo won het groot lot op 10 juli. Toch scheelde het geen haar of ze waren van een kale reis thuisgekomen. En dat allemaal door een foutje van de kassier...

"Als fervente speler had ik enkele biljetten tegelijk op zak", doet Fred het verhaal. "Ik wilde weten of ik iets gewonnen had en dus liet ik ze controleren. Die jongen haalde ze door de machine. Als er niets uit de bus kwam, scheurde hij ze in tweeën en gooide hij ze in de vuilbak. De normale gang van zaken, kortom."

Maar hij ging blijkbaar iets te snel. "Plots klonk er een speciaal geluidje. Ik had niet alleen gewonnen, ik moest ook de loterij bellen."

Alleen lag dat papiertje dus al gescheurd in de prullenbak. "De werknemer zag zijn fout in en gaf me beide helften. Gelukkig waren de nummers nog duidelijk leesbaar. Thuis controleerde ik het nog eens, en jawel: kassa kassa!"

"Opvallend rustig"

"Lesley dacht eerst dat we 5,7 miljoen pond gewonnen hadden, maar ze had zich mislezen. Die komma was overbodig! Ik belde vervolgens naar Camelot, de organisatie die de trekking in goede banen leidt. Ik voelde me opvallend rustig op dat moment, volgens mij was het nieuws nog niet helemaal tot me doorgedrongen."

"Ik legde kalm uit wat er gebeurd was. Gek genoeg heb ik me nooit zorgen gemaakt over een goede afloop: dit was gewoon een stom foutje dat diende rechtgezet te worden."

Camerabeelden

Camelot ging daarbij niet over een nacht ijs. Zelfs de camerabeelden van de winkel werden bekeken om te controleren of alles inderdaad verlopen is zoals gezegd. "Natuurlijk mag zo'n groot bedrag niet in verkeerde handen vallen", aldus een woordvoerder. "Logisch dus dat het nog een hele tijd duurt vooraleer het onderzoek afgerond wordt."

Maar nu staat niets dus nog een gouden toekomst in de weg. Over hun eerste aankoop bestaat geen twijfel, dat wordt een gloednieuwe Cabriolet. "Voordien hadden we ook niet te klagen, maar we droomden van een stekje in het buitenland. We zijn verzot op Gozo (het kleine zusje van hoofdeiland Malta; nvdr), mijn nicht woont daar. Maar met dit geld zie ik Frankrijk ook wel zitten, Lesley denkt eerder aan Barbados."