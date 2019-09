Fransman sleept buurvrouw voor rechter wegens kwekkende eenden en ganzen jv

03 september 2019

14u26

Bron: The Guardian 1 Bizar Dominique Douthe (67) woont in het vredige Soustons bij Biarritz. Niet op haar eentje, ze heeft zo’n 50 eenden en ganzen in haar tuin. Die waren nooit een probleem voor haar vorige overburen, maar de nieuwe storen zich blijkbaar wél enorm aan de rumoerige dieren. De buurman sleepte Douthe voor de rechter.

Nog geen twee maanden geleden moest de eigenaar van de Franse haan Maurice ook al voor de rechter verschijnen omdat het beest te veel lawaai zou maken op het eiland Oléron, op 45 kilometer van Rochefort. Donderdag vonnis.

Maar vandaag is het de beurt aan de 67-jarige Dominique Douthe uit Soustons, op 60 km van de bekende Franse badplaats Biarritz, om de verdediging van haar pluimvee op te nemen voor de rechtbank. Douthe kreeg meer dan een jaar geleden nieuwe overburen. De man van het koppel had zodanig veel last van de eenden en ganzen dat hij Douthe liet dagvaarden. De overbuurvrouw zei aan AFP dat er aanvankelijk minder ganzen en eenden waren en dus ook minder overlast. Haar man zou oplossingen gezocht hebben, maar Douthe had er geen oor naar.

De Landes staat als regio bekend voor de foie gras, een omstreden delicatesse bereid met de lever van eenden en ganzen. Douthe kan dan ook rekenen op de steun van lokale bewoners. Een petitie voor de ‘eenden van Hardy’ - naar de waterplas in de buurt - verzamelde bijna 5.000 handtekeningen.

Het is het zoveelste geval van geluidsoverlast op het Franse platteland dat voor een rechtbank moet worden beslecht. Eerder stoorden Franse burgers zich aan luidende kerkklokken, loeiende koeien en balkende ezels. Het bekendste geval is dat van de haan Maurice die met zijn gekraai ‘s morgens eilandbewoners op Oléron de gordijnen injoeg. Maurice kreeg enorm veel steun met een petitie die heel Frankrijk rondging. Er kwam zelfs een banner ‘I am Maurice’ op sociale media.