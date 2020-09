Fransman (82) blaast keuken op tijdens vliegenjacht redactie

07 september 2020

09u56 0 Bizar Een bejaarde Fransman is vrijdagavond lichtgewond geraakt bij een wel heel opmerkelijke explosie in zijn keuken. Die werd veroorzaakt door het vonkje van een elektrische vliegenmepper. Dat kwam in contact met gas dat zich had opgehoopt zonder dat hij het wist, melden Franse media.

Het bizarre incident deed zich voor omstreeks 19.45 uur in Parcoul-Chenaud, een dorpje in het departement Dordogne, zo'n 80 kilometer ten noordoosten van Bordeaux. De alleenwonende man had net zijn avondeten bereid op het gasfornuis en wilde aan de maaltijd beginnen, toen een vlieg verscheen en de rust verstoorde. De tachtiger raakte zo geïrriteerd dat hij zijn elektrische vliegenracket pakte en de jacht op de ongewenste bezoeker opende.

Even later klonk een harde knal, gevolgd door een steekvlam en luchtdrukverplaatsing. Daardoor raakte de keuken beschadigd en werd het verlaagde plafond omhoog gedrukt. De bewoner liep slechts lichte verwondingen aan één van zijn handen op. Hij werd voor controle overgebracht naar het ziekenhuis in Libourne, meldden de krant ‘Sud-Ouest’ en radiozender France Bleu Dordogne.

Het gas was volgens beide media uit de gasfles van het fornuis gelekt en had zich opgehoopt onder het keukenmeubilair zonder dat de man het wist. Zijn woning is tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Terwijl familieleden de keuken repareren, verblijft de tachtiger zolang op een camping.



