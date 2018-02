Franse versie ‘Triootje aan de Westkust’ loopt een beetje uit de hand SI

11 februari 2018

18u29

Drie kustgemeentes zetten hun Valentijnsarrangementen in de kijker door de actie 'Triootje aan de Westkust' te lanceren. In het Nederlands is die woordspeling nog subtiel, maar dat is niet helemaal het geval voor de Franse vertaling.

De toeristische diensten van De Panne, Koksijde-Oostduinkerke en Nieuwpoort hebben voor Valentijn een speciale actie opgezet die ze graag in de drie landstalen wilden promoten op hun site. In het Nederlands wordt de actie gepromoot onder de titel 'Een triootje aan de Westkust'. In het Duits wordt dat 'Dreier an der Westküste'.

Bij de Franse vertaling liep het echter mis. Op de Franstalige versie van de site prijkt namelijk de volgende titel: 'Une Partouze à Trois à la Westkust'. Vrij vertaald komt dat neer op 'een orgie met drie'. Niet zo subtiel dus.

Heel wat Waalse landgenoten wisten dan ook niet waar ze het hadden toen ze de actie ontdekten. Toch kunnen ze er best mee lachen en begrijpen ze de situatie."Omdat toeristische sites zich doorgaans toch op gezinnen richten, vermoeden we dat deze vrije vertaling niet echt zo bedoeld was", schrijft de RTBF. "Het resultaat van iets te snel willen zijn, door een online woordenboek te gebruiken bijvoorbeeld."