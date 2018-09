Franse school biedt excuses aan nadat blanke leerlingen op klasfoto vals kleurtje krijgen kg

14 september 2018

11u33

Bron: L'Express 0 Bizar Het Franse Émile Cohl-college in Lyon heeft zich verontschuldigd nadat een foto digitaal bewerkt werd om blanke leerlingen een andere huidskleur te geven en enkele zwarte studenten toe te voegen. De foto moest dienen als promotiemateriaal voor de opening van een Amerikaanse afdeling en werd volgens de school bewerkt door een communicatiebureau in de VS.

Een internetgebruiker bracht het nieuws begin september al naar buiten op sociale media. Op een onbewerkte foto die rond hetzelfde tijdstip werd genomen, zijn alle leerlingen blank. Maar op de bewerkte versie zijn er plots vijf studenten met een andere huidskleur, onder wie drie leerlingen die werden ‘ingekleurd’. Twee andere personen werden toegevoegd in plaats van de leerlingen op de foto.

La photo de base est trouvable sur leur twitter en plus, mon dieu pic.twitter.com/HzF9PVUghe Ameliabrador(@ ameliabrador) link

Directeur Antoine Rivière zegt tegenover het Franse weekblad L’Express dat hij niet op de hoogte was van de aanpassingen. “We stuurden een aantal documenten naar een Amerikaans communicatiebureau om onze school te promoten”, klinkt het. De foto werd volgens hem bewerkt zonder medeweten of toestemming van de school.

Verontschuldigingen

De pagina waarop de foto werd getoond is offline gehaald en de school heeft brieven uitgestuurd naar de studenten en hun ouders waarin ze hun verontschuldigingen aanbieden. “Het moet niet gezegd dat we deze actie niet goedkeuren”, staat in een statement op de website. Het contract met het Amerikaanse communicatiebureau is verbroken.