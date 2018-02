Franse leerkracht ruziet met Facebook over pikant schilderij TK

Bron: The Guardian

Deze week moet Facebook zich verantwoorden in een Franse rechtbank. Niet omdat het land het bedrijf heeft aangeklaagd wegens privacyredenen, maar omdat één leerkracht een eitje te pellen heeft met Zuckerberg. Zijn account werd immers verwijderd nadat hij een foto van een pikant schilderij postte.

Frédéric Durand had in 2011 een foto van 'L'Origine du Monde' van de schilder Gustave Courbet op zijn account geplaatst. Het schilderij uit 1866 beeldt een naakte vrouw uit en hangt momenteel in het Musée d'Orsay in Parijs. Een paar dagen later werd zijn account echter zonder pardon verwijderd, ook al draait het om een kunstwerk.

Durand liet het er niet bij en diende klacht in tegen Facebook wegens schending van de vrijheid van expressie. Zeven jaar aan juridisch getouwtrek later slaagde hij er nu ook in om ze effectief in een rechtbank te krijgen. De internetgigant weigerde eerst om het geschil in Frankrijk op te lossen - ze wilden dat liever in hun thuisbasis Californië doen - tot een rechter hen daar vorig jaar toe verplichtte. Het is intussen een principekwestie geworden, aangezien Facebook gegevens van verwijderde accounts maar 90 dagen bijhoudt en het dus technisch onmogelijk is om de pagina van de leerkracht nog te herstellen.

De Franse leerkracht vraagt nu 20.000 euro schadevergoeding, wat de advocaten van Facebook belachelijk vinden. Ze argumenteren dat het verwijderen niets te maken had met de naakte vrouw, maar dat het om een 'simpel contractgeschil' ging. De advocaat van Durand maakte in de rechtbank komaf met die redenering. "De verwijdering van het account, net na de post van Coubert, kan geen toeval zijn."

De uitspraak volgt op 15 maart. Sinds 2015 staat overigens in de Facebookrichtlijnen dat naakt in kunstwerken toegestaan is.