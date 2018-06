Franse geluksvogel wint tweemaal miljoen: kans van 1 op 16 biljoen Kees Graafland

07 juni 2018

13u58

Bron: AD 3 Bizar Een geluksvogel uit Evian in de Haute-Savoie heeft in anderhalf jaar tot tweemaal toe de hoofdprijs van een miljoen euro gewonnen in de loterij My Million, een Franse tombola die gelieerd is aan EuroMillions.

Deelnemers moeten op hun formulier twee letters en zeven cijfers aankruisen. De computer bepaalt twee keer per week de winnende combinatie. De Franse krant Le Parisien heeft wiskundigen laten uitrekenen hoe groot de kans is dat iemand het in betrekkelijk korte tijd twee keer goed invult: 1 op 16 biljoen.

De naam van de bofkont, die in november 2016 voor het eerst een gat in de lucht sprong en op 18 mei opnieuw, blijft geheim. Wel is bekendgemaakt dat hij gewoon blijft meespelen met zijn vertrouwde rijtjes.