Franse chef maakt pizza met duizend kazen in wereldrecordpoging

Opgepakte ‘maffiabaas’ in Nederland blijkt dan toch onschuldi­ge Brit

12 september Een man die afgelopen woensdag in een restaurant in de Nederlandse stad Den Haag werd opgepakt omdat hij de beruchte Siciliaanse maffiabaas Matteo Messina Denaro zou zijn, is zaterdagavond per direct in vrijheid gesteld. Uit onderzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie blijkt dat de aangehouden man niét de gezochte Italiaan is. Het gaat om een gewone Brit, die nu moet bekomen van zijn vreemde arrestatie-avontuur in Nederland.