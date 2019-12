Franse bankautomaat speelt sinterklaas en keert meer geld uit dan gevraagd mvdb

09 december 2019

16u40

Bron: La Provence 0 Bizar Een geldautomaat in de Zuid-Franse stad Marseille heeft zaterdag de politie kopzorgen bezorgd. Door een menselijke fout keerde de flappentapper van bank Caisse d’Epargne meer geld uit dan de bedoeling was. Nieuws dat zich als een lopend vuurtje verspreidde in de wijk Le Merlan.

Zo’n honderd voornamelijk jongeren haastten zich naar het bewuste filiaal. Het leidde snel tot een grote wachtrij en wrevel. De politie kreeg lucht van het probleem en contacteerde de bank. Een technicus kwam onder politiebegeleiding het automaat uitschakelen, wat net niet leidde tot rellen. Verschillende ploegen moesten nog urenlang bij het bankkantoor patrouilleren om de rust te herstellen.



Volgens Caisse d’Epargne ligt een menselijke fout aan de basis van de problemen. Een geldkoerier had per ongeluk 20 eurobiljetten in het vak bedoeld voor de 10 eurobiljetten gestoken. Jammer genoeg geen laat sinterklaascadeau voor de betrokkenen. Degenen die onterecht geld afhaalden, zijn allen aan de hand van hun bankkaart geïdentificeerd. De opgenomen bedragen zullen van hun rekeningen worden gedebiteerd, luidt het.

Lees ook: Man ontdekt in holst van nacht dat hij gratis kan tanken in benzinestation: meteen rij van 150 wagens en mensen die bidons vullen