Frans koppel mag hun baby niet Griezmann Mbappé noemen FVI

16 maart 2019

12u18

Bron: Belga 0 Bizar Er kwam in Frankrijk een familierechter aan te pas en die velde het vonnis: het koppel mag hun baby niet de voornamen Griezmann Mbappé geven, zo heeft het dagblad Le Parisien gemeld.

Een voetbalgek koppel uit Brive-la-Gaillarde in de Corrèze was zo in de wolken over de Franse nationale ploeg en zijn overwinning op het WK Voetbal dat het zijn spruit als Griezmann Mbappé door het leven wou doen gaan, naar de voetballers Antoine Griezmann en Kylian Mbappé.

Maar toen het ouderpaar begin november met het idee naar de burgerlijke stand trok, had de ambtenaar er geen oren naar. Zijn poging om het stel duidelijk te maken wat het kind met zo’n naam later allemaal zou kunnen meemaken, haalde evenwel niets uit. Waarop de ambtenaar dan maar bij het parket aanklopte.

Een familierechter stelde de ambtenaar in het gelijk. Het kind heet uiteindelijk Dany Noé.