Frankrijk legt bevolking uit dat cocaïne niet beschermt tegen coronavirus

11 maart 2020

14u55

Bron: Business Insider, Sky News 5 Bizar “Nee, cocaïne beschermt niet tegen Covid-19.” Zo luidt een officieel advies van het Franse ministerie van Volksgezondheid. Met het bericht hoopt de overheid een van de vele berichten met ‘fake nieuws’ die de ronde doen op internet te ontkrachten.

De uitbraak van het coronavirus zorgt wereldwijd voor complottheorieën en fake nieuws, die zich veelal via sociale media verspreiden. Een van die valse nieuwsberichten stelt dat cocaïne je beschermt tegen het coronavirus. “Cocaine kills coronavirus”, is te lezen op wat een foto lijkt van een tv-journaal.

Het Franse ministerie van Volksgezondheid voelde zich genoodzaakt het bericht te ontkrachten. “Nee, cocaïne beschermt niet tegen Covid-19”, klinkt het op Twitter. “Het is een verslavende drug die ernstige en schadelijke effecten heeft voor de gezondheid.”



De waarschuwing verscheen zondag op Twitter met een link naar de informatiepagina over het coronavirus op de website van de Franse overheid.

Het Franse ministerie verspreidde nog meer van die berichten om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan. Zo waren er ook berichten om te waarschuwen dat het virus, als het in je lichaam zit, niet verdwijnt door alcohol of chloor op je huid aan te brengen, of dat het virus niet verspreid wordt door huisdieren. Een ander bericht stelt dat je geen kanker krijgt door desinfecterende handgel te gebruiken.

Factcheck

Op sociale media circuleren honderden complottheorieën die vaak stellen dat Covid-19 veel gevaarlijker zou zijn dan algemeen aangenomen. Persbureau AFP factcheckte al 80 van die claims, en beoordeelde ze allemaal als ‘onwaar’ of ‘misleidend’.

