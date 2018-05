Frank Deboosere 'zweeft' door het beeld tijdens weerpraatje SVM

03 mei 2018

20u59

Bron: Belga 0 Bizar Een zeer bijzonder weerbericht op Eén vanavond: Frank Deboosere zag er zo 'transparant' uit dat hij door het beeld zweefde. In werkelijkheid droeg hij een knalgroen pak, zoals op de foto onderaan te zien is. De populaire weerman had meer dan 1.000 euro ingezameld voor de strijd tegen kanker, met deze stunt tot gevolg.

Naast Deboosere gingen ook heel wat andere Eén-gezichten een uitdaging aan. Onder andere Saartje Vandendriessche doet mee, zij gaat cheerleaden op het veld van Anderlecht als ze voldoende geld inzamelt. Kristel Verbeke gaat het vuilste kot van Vlaanderen kuisen. Wim De Vilder overwint zijn angst en springt uit een vliegtuig indien hij zijn doel haalt. En Philippe Geubels gaat les geven in een kleuterklas. Alle steun is nog steeds welkom via iedereentegenkanker.be.