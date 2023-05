Fragmenten uit toespraak van Hitler te horen in trein naar Wenen

KIJK. In dit restaurant slacht je zelf de kip die op je bord komt: "We willen dat mensen bewuster vlees eten”

In het Nederlandse restaurant Upstick in Arnhem kunnen vleeseters de kip slachten die ze later gaan opeten. Ze helpen de kip ook te plukken, waarna ze op hun bord terechtkomt. Het doel van Upstick is om mensen meer bewust maken van het vlees dat ze eten: “Het is wel anders als je hem net een half uur geleden met veren hebt gezien”, zegt één van de klanten.