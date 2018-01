Foutparkeerders in Breda schrikken zich rot: 6.200 euro boete Martin Ommering

10u24

Bron: AD.nl 1 anp Archiefbeeld: een auto in Amsterdam met een parkeerboete onder de ruitenwisser. Bizar Automobilisten in het Nederlandse Breda kregen afgelopen vrijdag de schrik van hun leven toen ze een parkeerboete van maar liefst 6.200 euro aantroffen onder de ruitenwisser.

"Ik schrok enorm”, vertelt automobilist Jeroen Jas tegen De Telegraaf. Hij was op bezoek bij een vriend en parkeerde een paar uur daarvoor zijn auto aan de Oude Vest. Omdat de automobilist een verkeerd kenteken in zijn parkeer-app had geselecteerd, kreeg hij een boete. Tot zijn verbijstering moest hij 6.202,20 euro aftikken: 2,20 voor de parkeerbelasting en 6.200 euro voor de naheffing.

Bloemetje

Volgens de gemeente Breda was er iets fout gegaan bij het updaten van de handcomputers waarmee de parkeerbonnen worden uitgedeeld. Bekeuringen van de automobilisten waarbij het fout gegaan is, worden kwijtgescholden en de gedupeerden krijgen een bloemetje.