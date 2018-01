Foutje: verkeerde verdachte afgeleverd bij rechtbank Utrecht Mathijs Steinberger

15u00

Bron: AD.nl 2 ANP Een arrestantenbus komt aan bij de rechtbank van Utrecht (Archiefbeeld). Bizar Verwarring in de Utrechtse rechtbank vanochtend. De man die voor de Nederlandse rechters verscheen vanwege een serie aanrandingen in Utrecht, bleek niet de verdachte. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigt het incident.

De gevangenis in Vught bleek de verkeerde man op transport te hebben gesteld. Ze komen allebei uit Somalië en hebben bijna dezelfde naam. De verdachte van aanranding is naar een rechtbank in Limburg gereden, terwijl zijn bijna-naamgenoot in Utrecht belandde. "Ik heb dit niet eerder meegemaakt”, zegt zijn advocaat Merlijn van Keulen. "Het verbaast me dat dit niet goed gecheckt wordt.”

"Dit gebeurt zelden tot nooit"

Er is sprake van een menselijke fout, bevestigt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen. "Er heeft een verwisseling plaatsgevonden van twee heren met dezelfde nationaliteit en bijna gelijke namen. Dit gebeurt zelden tot nooit.”

De zaak is eerder inhoudelijk behandeld. Vandaag zou de strafmaat aan de orde komen. De man wordt verdacht van zes aanrandingen en poging tot aanranding in het centrum van Utrecht. Hij zou zich daar in maart en april vorig jaar schuldig aan hebben gemaakt. Bij twee pogingen viel hij meisjes van 11 en 12 jaar lastig. Hij probeerde, vaak onder invloed, zijn slachtoffer te kussen.

Ik heb dit niet eerder meegemaakt Advocaat verdachte

Bij één vrouw likte hij de vingers en de hand en probeerde hij haar te kussen. Ook liet de 28-jarige man uit Somalië zijn broek zakken. De verdachte zei tijdens de vorige zitting geen herinneringen te hebben aan de voorvallen.

Besloten is later op de dag een korte zitting te houden met de reclassering. De verdachte was daar niet bij. Op korte termijn wordt nog een zitting gepland om de strafeis te bepraten. Dan is hij er wel bij – als alles goed gaat.