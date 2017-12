Foutje van de firma: Cambridge News verschijnt met unieke voorpagina TK

16u29

Bron: Metro.co.uk 0 Twitter/Cambridge News Bizar Je kan argumenteren dat de belangrijkste pagina van een krant de voorpagina is. Het is het eerste wat lezers bekijken en als er een foutje instaat, zullen veel mensen het gezien hebben. Bij Cambridge News mag je vandaag echter niet meer van een foutje spreken, maar van een knoert van een vergissing.

Wat er gisterenavond op de redactie van Cambridge News aan de hand was, is nog steeds een mysterie. Een technische bug, een protesterende redacteur of het jaarlijkse kerstfeestje? De oorzaak is onduidelijk, maar het gevolg niet: vanmorgen lag de krant in de rekken zonder kop op de voorpagina. Lezers kregen enkel de vaste instructies van het lay-outprogramma te zien: '100PT SPLASH HEADING HERE', met daaronder 'THIS IS A STRAP OVER TWO DECKS WITH A CROSS REFERENCE TO A PAGE HERE'.

Nogal pijnlijk, en hoofdredacteur David Bartlett haastte zich dan ook om zich te verontschuldigen. "Ik wil me oprecht verontschuldigen bij al onze lezers voor deze vergissing, die gebeurde door een technisch probleem. We bekijken nog hoe dit kon gebeuren en willen onze lezers laten weten dat we dit serieus nemen."

Bartlett hoeft zich echter niet al té hard te schamen, want de fout zal misschien een meesterlijke reclamezet blijken. Op Twitter werd de ontbrekende kop al snel druk gedeeld en heel wat mensen zakten met een glimlach af naar de krantenwinkel om zelf een exemplaar op de kop te tikken. Sommigen zien het als een 'toekomstige klassieker', anderen als prima didactisch materiaal voor een journalistieke opleiding. Conclusie: there's no such thing as bad publicity.

Wow. It’s real. This’ll be featured in newspaper sub-editing courses for years. And available at all good newsagents near you today, folks. pic.twitter.com/JS8YpuedVW Chris Rand(@ ChrisRandWrites) link

Just bought my copy of this future classic. Amazing. pic.twitter.com/uQj7hBhCPm Dominick Reed(@ IDrinkLeadPaint) link

Yes, it's true, the #100ptsplash is imminent. Sadly @CambridgeNewsUK doesn't tell us how to prepare for this event. I have stockpiled straps and decks in preparation though. pic.twitter.com/YzdHQ3y8VO Alexbam(@ HelloAlexbam) link