Foutje: Brussels gerecht dagvaardt Thalia... een baby van 6 maanden oud HAA

06 februari 2020

16u31

Bron: RTL Info, La Dernière Heure, Facebook 0 Bizar De Waalse Thalia heeft een dagvaarding ontvangen om voor het vredegerecht in Molenbeek te verschijnen. Aanleiding is een huurgeschil. Probleem: Thalia is nog maar een half jaar oud. Het gaat om een administratieve fout, die de familie van de boreling nogal wat beslommeringen bezorgt, hekelt de moeder op Facebook en in de Waalse pers.

Begin januari viel de dagvaarding in de bus bij de familie Bonvarlez in Châtelet, een stad in de provincie Henegouwen. De interesse van de moeder was meteen gewekt, gezien het processtuk gericht was aan haar dochter van amper zes maanden oud. Volgens de brief bezit Thalia een eigendom in Brussel, dat ze vorig jaar van januari tot juni aan een derde heeft verhuurd. Ze zou één maand huur te veel hebben ontvangen en bovendien de huurwaarborg van 660 euro niet hebben willen terugbetalen.

Een baby van zes maanden oud wordt beschuldigd en ik moet aan de rechter gaan vertellen dat iemand anders een fout heeft gemaakt? Moeder Tiffany

De moeder van de piepjonge gedagvaarde liet telefonisch aan de griffier weten dat het om een fout gaat. De familie woont in Henegouwen en heeft geen enkel eigendom in Brussel. Na controle kreeg de vrouw gelijk en werd de fout toegegeven. “Er werd mij verzekerd dat ik niet naar de hoorzitting moest.” Enkele dagen later werd het gezin echter per brief verwittigd dat de hoorzitting was uitgesteld. Afgelopen maandag luidde het via correspondentie dan weer dat de zitting is verplaatst naar 18 februari.

“Onbegrijpelijk en schandalig”

Opnieuw nam de moeder contact op met de griffier. Deze keer kreeg ze te horen dat er sinds haar eerste telefoon niks was ondernomen om de zaak op te lossen en ze later deze maand effectief bij het Brusselse vredegerecht wordt verwacht. De vrouw er is nog niet uit of ze op 18 februari naar Brussel trekt. Tiffany heeft geen auto en bovendien nog een zoontje van 4 dat ‘s ochtends naar school moet. “Het is onbegrijpelijk en schandalig. Een baby van zes maanden oud wordt beschuldigd en ik moet aan de rechter gaan vertellen dat iemand anders een fout heeft gemaakt?”

In La Dernière Heure zegt de vrouw dat ze zich juridisch gaat informeren en mogelijk een beroep zal doen op een advocaat. Het Brusselse gerecht bevestigt de fout en zegt in de krant dat het de advocaat van de eiser is die de namen van de mensen doorgeeft die moeten worden opgeroepen. Hoe dat verkeerd kon lopen, is niet duidelijk. Vervolgens is het aan de rechter om de fout vast te stellen, luidt het.