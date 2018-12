Foutje, bedankt: verdachte met tas vol geld klopt in plaats van op autoraam handlanger op ruit van agent Maren Verbunt

19 december 2018

11u29

Bron: AD.nl 3 Bizar Een man in Rotterdam is opgepakt met een sporttas vol geld nadat hij een pijnlijke fout maakte. Hij klopte op het autoraam van een agent in burger, niet bij zijn handlanger. Daardoor kon de politie onder meer een grote hoeveelheid geld, drugs en een doorgeladen vuurwapen in beslag nemen.

In Rotterdam-Oost hielden agenten zondag een grote controle, waarbij ook agenten in burger werden ingezet. Bij een van de agenten in burger werd plots aangeklopt door een man met een tas. Een vergissing. Hij moest de volgende auto hebben en liep verder. Voor de neus van de agent in burger was zijn handlanger op dat moment net bezig de kofferbak van hun auto leeg te halen, inclusief bodemplaat en reserveband.

Toen de agenten op hen af kwamen, namen de twee de benen en gooide een van hen een sleutel in de sloot. Het duo werd in de boeien geslagen en de sleutel uit de sloot gevist. Die leidde de politie naar een woning.



Een zwaar bewapende politie-eenheid deed een inval en trof in het huis pakketten met vermoedelijk harddrugs, een doorgeladen vuurwapen, geld en een grote kluis aan. De kluis is met behulp van een hoogwerker van de brandweer uit het huis getakeld. Een man van 32 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 34-jarige man uit Den Haag zijn gearresteerd.

