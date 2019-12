Foute trui van kerstman die cocaïne snuift (even) te koop bij Walmart Sven Van Malderen

09 december 2019

16u09

Bron: CNN 0 Bizar Een trui met daarop de kerstman die cocaïne snuift? Veel gekker hoeft het niet meer te worden. Het blauwe hebbeding werd even te koop aangeboden op de site van Walmart in Canada, maar is intussen offline gehaald. De ophef op sociale media was té groot geworden.

“Laat het sneeuwen”, luidde het opschrift. “Maar er wordt duidelijk niet gealludeerd op simpele winterpret. “We weten allemaal hoe sneeuw werkt”, stond er in het bijhorende promopraatje van de Amerikaanse supermarktketen te lezen. “Het is wit, poederig en de beste sneeuw komt rechtstreeks uit Zuid-Amerika. Dat is slecht nieuws voor de kerstman, die ver weg op de Noordpool woont.”

“Geen wonder dus dat hij ook wel eens de hand wil leggen op Colombiaanse sneeuw van topkwaliteit. Hij legt ze in perfecte lijntjes op tafel en neemt vervolgens een stevige portie, zodat hij het fantastische aroma tot zich kan laten komen. Het levert hem ook de perfecte inspiratie voor kerstavond op. Hier ziet u het moment waarop de kerstman eindelijk klaar is om te genieten van die zoete, geïmporteerde sneeuw.”

Aan subtitiliteit geen gebrek, zoals u merkt. Maar Walmart was er toch niet mee gediend, er volgden snel excuses. “Dit item werd door een derde partij op onze site verkocht. Het mag duidelijk zijn dat deze trui niet strookt met de waarden die we als bedrijf willen uitstralen. We verontschuldigen ons bij al diegenen die hier aanstoot aan genomen hebben”, aldus een woordvoerder.

Ook andere aangebrande truien met de kerstman in de hoofdrol verdwenen uit het assortiment. Geroosterde kastanjes, iemand?