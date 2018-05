Fotograaf komt niet opdagen bij huwelijk: "Deze dag krijgen we nooit meer terug" IB

16 mei 2018

01u11

Bron: Sunshine Coast Daily 2 Bizar Pas toen de ‘mooiste dag van hun leven’ achter de rug was, beseften Janelle en Toni dat hun fotograaf niet was komen opdagen. Het Australische koppel, dat jarenlang moest wachten om in het huwelijk te treden, omdat het homohuwelijk pas eind vorig jaar in Australië werd gelegaliseerd, is er het hart van in dat ze waarschijnlijk nauwelijks foto’s van hun hoogdag zullen hebben om te koesteren.

Toni vroeg haar vriendin Janelle al in 2011 ten huwelijk en deed dat opnieuw op de dag dat het homohuwelijk in hun thuisland werd gelegaliseerd. Vrijdagochtend vond de trouw dan eindelijk plaats op het strand van Bulcock in Caloundra, een plek waar de twee allebei als kind (apart van elkaar) heerlijke vakanties beleefden.

De vijfjarige identieke tweeling van het koppel was aanwezig bij het huwelijk, net zoals hun intiemste vrienden en familie. Wie er niet was - en dat ontdekte het koppel pas achteraf - was de door hen ingehuurde fotograaf. Later bleek dat het bedrijf bij wie het stel de fotograaf geboekt had, zich vergist had in de datum.

Menselijke fout

Tóch liep er op de bruiloft een man rond die foto’s maakte en tegen verschillende gasten zei dat “het licht perfect was” voor de trouw aan het strand. “Iedereen dacht dat hij de fotograaf was. Die man, een dertiger met donker haar, probeert het koppel nu op te sporen, maar niemand van de overige gasten heeft foto’s van hen kunnen nemen om de zoektocht te vergemakkelijken. “We balen hier verschrikkelijk van”, zegt het koppel, dat het boekingsbureau verder niets verwijt. “Het was een menselijke fout en we begrijpen dat dit kan gebeuren, maar we krijgen deze dag nooit meer terug.”

Voorlopig moeten de pasgehuwden het doen met de foto’s die de gasten zelf genomen hebben tijdens de ceremonie. Het fotografiebedrijf heeft het geld teruggestort en aangeboden nog een gratis fotoshoot van het koppel te doen.